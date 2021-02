Google Stadia annonce la fermeture de ses studios internes

Un peu plus d’un an après son lancement, la plateforme de streaming de jeux vidéo de Google annonce la fermeture de ses studios internes. Des studios qui n’auront donc développé aucun jeu.

La firme de Mountain View a confirmé la fermeture de Stadia Games & Entertainment. Jade Raymond, une ancienne d’Ubisoft et Electronic Arts, en charge de gérer et développer le réseau de studios pour le compte de la plateforme, annonce également son départ.

Google possédait deux studios, l’un à Montréal, l’autre à Los Angeles. L’entreprise avait également racheté Typhoon Studios, un studio indépendant qui avait signé le titre Journey to the Savage Planet, en décembre 2019. Au total, la fermeture concerne 150 personnes, dont la plupart devraient être affectés ailleurs au sein de l’entreprise.

Cette fermeture ne signe pas pour autant la fin de Google Stadia. Selon Phil Harrison, son vice-président, 2021 permettra à la plateforme d’aider les développeurs et les éditeurs de jeux à tirer profit de la technologie. “Nous voyons une opportunité importante de travailler avec des partenaires à la recherche d'une solution de jeu reposant sur l'infrastructure technique et les outils de plateforme avancés de Stadia. Nous pensons que c'est la meilleure voie pour faire de Stadia une entreprise durable à long terme qui contribue à la croissance du secteur”, explique Harrison.

Il n’empêche qu’il est très difficile de ne pas considérer Google Stadia comme un échec. Le catalogue reste pauvre comparé à la concurrence, le modèle économique est loin d’être au point, et même la technologie semblait faire défaut. Le véritable “Netflix du jeu vidéo” n’est donc pas encore au point.

Mais que les abonnés se rassurent, d’autres jeux devraient arriver : “Qu'est-ce que cela signifie si vous êtes un joueur actuel ou futur de Stadia ?”, précise Harrison. “Vous pouvez continuer à jouer à tous vos jeux sur Stadia et Stadia Pro, et nous continuerons à proposer de nouveaux titres de tiers sur la plateforme. Nous sommes déterminés à promouvoir l'avenir du jeu dans le cloud et continuerons de faire notre part pour faire progresser cette industrie.”