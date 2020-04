Google Stadia annonce 11 nouveaux jeux, dont PUBG

Lors du “Stadia Connect”, diffusé hier soir en direct sur YouTube, les dirigeants de la plateforme de streaming de jeux vidéo de Google ont dévoilé les prochains jeux qui rejoindront le catalogue (disons-le, plutôt famélique) du service.

Et si vous vous attendiez à de grosses nouveautés, vous risquez d’être déçus. Car comme à l’accoutumée, Stadia ne propose que du réchauffé, comme le Battle Royale PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), déjà disponible sur… PC, Xbox One, PlayStation 4, iOS et Android. Rien que ça.

Le jeu, proposé dans sa version “Pioneer Edition” (soit le jeu de base et le pass Cold Front) coûtera 39,99 euros, mais sera inclus gratuitement avec l’abonnement Stadia Pro.

Parmi les autres jeux annoncés, on retrouve :

Crayta (exclu Stadia, et gratuit dès cet été avec Stadia Pro)

(exclu Stadia, et gratuit dès cet été avec Stadia Pro) Get Packed (exclu Stadia, vendu 19,99 € et disponible dès le 28 avril)

(exclu Stadia, vendu 19,99 € et disponible dès le 28 avril) Wave Break (exclu Stadia)

(exclu Stadia) Embr (exclu Stadia, disponible en accès anticipé dès le 21 mai)

(exclu Stadia, disponible en accès anticipé dès le 21 mai) Zombie Army 4 : Dead War (vendu 49,99 €, et gratuit dès le 1er mai avec Stadia Pro)

(vendu 49,99 €, et gratuit dès le 1er mai avec Stadia Pro) Octopath Traveler (vendu 59,99 € et disponible dès le 28 avril)

(vendu 59,99 € et disponible dès le 28 avril) Rock of Ages 3 (disponible en juin)

Stadia accueillera également trois jeux Electronic Arts :

Star Wars : Jedi Fallen Order (cet automne)

(cet automne) Madden NFL (cet hiver)

(cet hiver) FIFA (cet hiver)

Bref, pas de quoi convaincre les plus sceptiques. Mais si cela vous tente (après tout, le confinement n’est pas encore terminé), sachez que Google offre deux mois d’abonnements à la version Pro.