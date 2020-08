Google Stadia accueillera six nouveaux jeux en septembre

Soit une sélection plutôt correcte (le Hitman de IO Interactive est très réussi, mais date déjà de 2016) mais comme souvent très datée.

À noter que Super Bomberman R Online offrira la fonction “Crowd Play”, qui permettra aux abonnés Stadia de diffuser leur partie sur YouTube et d’inviter des spectateurs à participer à une partie en ligne. Quant àGunsport, il s’agit également d’une exclusivité, mais temporaire.

Et si six jeux débarquent dans le catalogue du service de streaming de jeux vidéo de Google, on compte également des départs. À savoir Kona, GRID, et Get Packed.

Au total, Stadia Pro compte actuellement 26 titres : GYLT, Destiny 2: The Collection, SteamWorld Dig 2, SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech, SteamWorld Dig, SteamWorld Heist, PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS, The Turing Test, Superhot, Little Nightmares, Power Rangers: Battle for the Grid, Panzer Dragoon: Remake, West of Loathing, Monster Boy and the Cursed Kingdom, Crayta, Orcs Must Die! 3, Strange Brigade, Metro 2033 Redux, Just Shapes & Beats, Rock of Ages 3: Make and Break, Super Bomberman R Online, Gunsport, Hitman, Hello Neighbor, Metro Last Light Redux, et Embr.