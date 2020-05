Google Stadia accueille cinq nouveaux jeux

Mis à part Get Packed, sorti en avril de cette année (et qui sera exclusif à Stadia), les autres titres sont sortis respectivement en 2017, 2019, 2016 et 2019. À noter que la version de Superhot proposée n’est pas la version en réalité virtuelle. Et que Power Rangers sera compatible crossplay avec la Xbox One, la Nintendo Switch, la PlaySation 4 et les PC.

Google annonce également qu’un sixième jeu, The Elder Scrolls Online, sera disponible le 16 juin. Mais cela sera-t-il suffisant, quand on sait qu’en face, Epic Games offre gratuitement des titres aussi cultes que Civilization VI, Grand Theft Auto V ou encore Just Cause 4 ?