Google se lance dans les offres d’emploi en Belgique

Le moteur de recherche s’associe avec le Forem, Actiris et VDAB ainsi que des entreprises telles que Randstad et Jobat pour proposer aux utilisateurs belges un accès rapide à des milliers d’offres d’emplois.

“Toute personne à la recherche d’un poste vacant via Google Search trouvera un premier aperçu des offres d’emploi publiées sur les sites web des partenaires dans les résultats de la recherche”, explique la firme de Mountain View.

Chaque annonce sera détaillée et sera liée au partenaire qui l’a publiée. Il sera donc possible en un clic de postuler et d’être renvoyé vers le site du Forem, d’Actiris ou de Jobat, par exemple. Google oblige, chaque annonce peut être filtrée, selon le lieu, le secteur d’activité, ou s’il s’agit d’un temps plein ou d’un temps partiel.

Google annonce que la fonction sera élargie à tous les utilisateurs situés en Belgique dans la semaine à venir.

“Le lancement de la nouvelle fonction de recherche d'emploi s'inscrit dans le cadre d’un objectif plus large qui est d’élargir les opportunités pour les demandeurs d'emploi et les employeurs belges dans une économie numérique”, déclare Thierry Geerts, Country Manager de Google Belgique. “Nous sommes ravis de proposer cette nouvelle fonction en Belgique, avec des partenaires belges clés, afin de faciliter encore plus la recherche d'emploi.”

Même son de cloche du côté des partenaires qui se réjouissent de ce partenariat. Selon Caroline Mancel, directrice générale adjointe d’Actiris, “une personne sur trois accède au site d’Actiris via une recherche sur Google. C’est un incontournable. En facilitant le référencement de nos offres d’emploi, nous améliorons leur visibilité et nous allons encore un pas plus loin dans la digitalisation de nos outils pour répondre aux besoins des chercheurs d’emploi bruxellois et des employeurs.”

“Aujourd’hui, quand on cherche une info, on a le réflexe Google. Quand on cherche un travail, c’est pareil. Notre premier réflexe est d’utiliser Google ! Car internet est devenu un outil incontournable de recherche d’emploi. Véritable mine d’infos, la toile abrite de nombreux sites où trouver des postes”, déclare Bernard Clerfayt, Ministre bruxellois de l’Emploi et de la Transition numérique. “Grâce au partenariat avec Google, non seulement Actiris renforce sa stratégie de transformation digitale, mais renforce également le référencement de ses offres d’emplois et augmente ainsi leur visibilité auprès des chercheurs d’emploi. De quoi convaincre les employeurs, encore trop méfiants, de travailler avec Actiris pour leurs recrutements.”

Enfin, Google annonce qu’en collaboration avec le Forem, Actiris et VDAB, a également été lancé le 21 septembre un programme de formation à temps plein de trois semaines dans le but de former les jeunes demandeurs d'emploi pour en faire des coordinateurs numériques (spécialistes du marketing numérique).