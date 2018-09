À commencer par un Doodle spécial 20 ans. Ces dessins, animations ou jeux publiés sur la page principale du moteur de recherche célèbrent quasi quotidiennement des événements historiques. Et une fois n’est pas coutume, c’est Google qui est aujourd’hui au centre de toutes les attentions. Dans la vidéo disponible ci-dessous, l’entreprise a compilé les recherches les plus populaires de ces 20 dernières années. De l’inquiétude du passage à l’an 2000 en passant par la définition d’un selfie ou la prononciation du mot GIF, tout y est (ou presque).

Google retrace ses 20 ans d’histoire et offre une visite virtuelle du garage où tout a commencé - © Tous droits réservés

Mais Google ne s’est pas arrêté là puisqu’il est désormais possible de visiter le garage où tout a commencé. Celui de Susan Wojcicki, future CEO de YouTube, loué à Larry Page et Sergey Brin, les cofondateurs de Google. C’est sur Google Maps que ça se passe et tout a été recréé à l’identique pour que la visite soit la plus authentique possible.

Enfin, le site 20 ans avec Google revient sur les recherches les plus populaires, années par année. Et sur le blog de l’entreprise, Ryan Germick retrace l’histoire des doodles.