Google propose une nouvelle fonctionnalité pour avertir des informations douteuses

La société américaine Google développe une nouvelle fonctionnalité pour avertir des informations peu fiables dans ses recherches. Un nouvel outil pour lutter contre les fake news bientôt disponible en Europe.

Google modifie légèrement son algorithme de référencement pour lutter contre la désinformation en ligne. Outil indispensable pour améliorer son positionnement et sa visibilité sur Internet, le référencement reste le nerf de la guerre pour développer ses ambitions et mettre en valeur son contenu par rapport aux autres. Pour autant, le référencement n’est pas un gage de qualité. Nombre de résultats sont peu fiables en raison des 130 milliards de pages indexées sur le moteur de recherche.

Identifier le contenu douteux

Google souhaite ainsi proposer une nouvelle fonctionnalité pour permettre aux utilisateurs d’identifier les résultats douteux, peu importe leur position dans le résultat de la recherche. La société américaine va dorénavant avertir, via une notice, les internautes lorsqu’une information manque de sources fiables ou que le sujet est constamment mis à jour.

La nouvelle fonctionnalité n’indiquera pas si l’information est bonne ou mauvaise mais proposera de revenir plus tard pour obtenir le maximum d’indications sur des sujets d’actualité fraîche. Pour proposer cette fonctionnalité, Google a créé un nouveau système dans le but est de détecter les sujets en mutation et qui ne possèdent pas un éventail de sources suffisamment convaincantes.

Pour l’instant, le service n’est disponible qu’en anglais pour les recherches effectuées aux États-Unis. Il devrait prochainement être intégré en Europe et, potentiellement étendre ses fonctionnalités.