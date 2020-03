L’application de podcasts de Google arrive sur iOS, pour tenter de concurrencer des applications déjà bien installées, comme Overcast, Castro, Pocket Casts… et l’application Podcasts d’Apple, préinstallée sur tous les iPhone, iPad et Mac.

Après un passage par la case bêta sur Android et en version web, Google Podcasts débarque sur iOS. L’application reprend le design de la version Android, avec une interface simple, mais efficace. Au programme, trois sections : un écran d’accueil, une partie “Découvrir” et une partie “Activité”, avec la traditionnelle file d’attente, les téléchargements, l’historique et les abonnements.