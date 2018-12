Google Play : Voici les meilleurs jeux et applications de 2018

Comme chaque année, Google établit une liste des meilleurs jeux et applications disponibles sur son App Store. L’occasion de découvrir ou redécouvrir quelques petites pépites.

La sélection belge est divisée en deux catégories, les applications et les jeux. Voici les heureux élus :

Meilleures applis divertissantes

VIMAGE

No.Draw

Never think

TikTok

Scout FM

Meilleures découvertes

SLOWLY

Unfold

Just a Line

Luci

Learn Spanish with Lirica

Meilleures applis de développement personnel

Mimo

Drops

10% Happier

Keep

MasterClass

Meilleures applis pratiques

Tasty

Canva

Notion

Otter Voice Notes

Facetune

Les jeux les plus compétitifs

PUGB MOBILE

Warhammer Age of Sigmar : Realm War

DRAGON BALL LEGENDS

Asphalt 9 : Legends

Badlands Brawl

Les jeux les plus innovants

Gorogoa

Hero Hunters

Battlelands Royale

Umiro

Life is Strange

Les meilleurs jeux grand public

Les Sims Mobile

Orbia

Murder in the Alps

Faraway 3 : Arctic Escape

Candy Crush Friends Saga

Les meilleurs jeux indés

Returner 77

Reigns : Game of Thrones

Alto’s Odyssey

Cube Escape : Paradox

Evoland 2

Toutes les applications sont à télécharger à cette adresse. Et s’il ne fallait en retenir que cinq, on vous conseille chaudement Unfold, Mimo, Gorogoa, Reigns : Game of Thrones et Alto’s Odyssey.