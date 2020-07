Google Play Services est la première application Android à franchir la barre des 10 milliards d’installations

L’application, préinstallée sur une majorité d’appareils Android, permet à Google de franchir le cap des 10 milliards d’installations. Sachant qu’Android est actuellement présent sur 2,5 milliards d’appareils, c’est un excellent résultat pour cette app qui n’en est pas vraiment une.

En effet, Google Play Services est avant tout un moyen pour la firme de Mountain View de se rendre essentiel au bon fonctionnement d’Android. Énormément d’applications développées par des tiers sont donc dépendantes de ce Google Play Services.

Comme l’explique le géant du web, Google Play Services “offre des fonctionnalités fondamentales, telles que l'authentification auprès des services Google, la synchronisation des contacts, l'accès à tous les paramètres de confidentialité les plus récents, ainsi que des services géolocalisés de meilleure qualité et plus écoénergétiques. Les services Google Play vous offrent également un meilleur confort d'utilisation des applications. Ils rendent les recherches hors connexion plus rapides, proposent des cartes plus immersives et contribuent à vous procurer un réel plaisir lorsque vous jouez. Il est possible que les applications ne fonctionnent plus si vous désinstallez les services Google Play.”

Vu que Google comptabilise une application préinstallée comme une application téléchargée, un service aussi “essentiel” que Google Play Services se place donc logiquement en tête des téléchargements, devant des apps comme Facebook ou WhatsApp, deux applications qui ont dépassé le seuil des 5 milliards de téléchargements.