Google Play Music fermera ses portes à la fin de l’année

Ce n’est une surprise pour personne, Google Play Music fermera ses portes, au profit de YouTube Music, une plate-forme plus ou moins similaire, lancée en 2018. Mais ce qui était encore inconnu, c’était la date de fermeture de Google Play Music. Et c’est par un email, envoyé aux abonnés, que la firme de Mountain View a confirmé la date : décembre 2020.

Mais pas de panique, les utilisateurs de Google Play Music pourront transférer leur bibliothèque d’un service à l’autre. “YouTube Music va remplacer Google Play Musique et devenir votre nouvelle plate-forme pour écouter et découvrir de la musique. Entre octobre et la fin de cette année, l'accès à Google Play Musique disparaîtra définitivement”, explique Google dans son email. “Nous savons que vous avez passé du temps à créer votre bibliothèque musicale Google Play Musique. C'est pourquoi nous avons mis en place un système qui vous permet de transférer votre bibliothèque (y compris vos playlists, vos contenus importés et vos recommandations) vers YouTube Music d'un simple clic.”

L’outil de migration, déjà en place depuis le mois de mai, est très simple à utiliser. Il suffit de :