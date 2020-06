Google Photos s’offre une nouvelle interface et de nouvelles fonctionnalités

Le service de sauvegarde et de partage de photos de Google s’améliore sur mobile, en accueillant notamment une fonction “carte”, en plus d’une refonte complète de son interface.

Le service, qui fêtait ces cinq ans en mai dernier, propose désormais trois onglets sur la partie inférieure de l’écran : Photos, Recherche, et Bibliothèque.

La première partie accueillera logiquement les photos et vidéos de l’utilisateur, avec des vignettes plus grandes, des vidéos qui se lancent automatiquement, et une grille plus resserrée. Google a également repensé le “carrousel des souvenirs”, situés sur le haut de la section Photos.

Du côté de la recherche, Google Photos s’offre une carte interactive, qui placera automatiquement les photos selon leur géolocalisation. “Vous pouvez pincer et zoomer autour du globe pour explorer des photos de vos voyages, voir où vous avez pris le plus de photos dans votre ville natale, ou trouver cette photo quelque part lors de votre road trip à travers le pays”, explique l’entreprise.

Enfin, l’application se dote d’une nouvelle icône, simplifiée, mais qui ne plait visiblement pas à tout le monde.