Google Photos mettra fin à son stockage gratuit et illimité en 2021

Le service de stockage de photos de Google proposait depuis cinq ans une offre gratuite et illimitée. Une option qui disparaîtra dès le 1er juin 2021.

La firme de Mountain View offre en effet une sauvegarde gratuite en illimité “de photos et de vidéos, jusqu'à une résolution de 16 mégapixels ou 1080p HD.” Au-delà de cette résolution, les fichiers étaient comptabilisés sur le stockage disponible sur Google One.

Cela ne sera plus le cas à partir du 1er juin 2021. À cette date, Google n’offrira plus que 15 Go de stockage gratuit. Une fois ce quota dépassé, il faudra passer à la caisse.

Google se veut néanmoins rassurant : toutes les photos sauvegardées avant le 1er juin 2021 ne compteront pas dans cette limite des 15 Go gratuits, et resteront donc sur le service sans frais. De plus, l’entreprise préviendra les utilisateurs si l’espace de stockage venait à manquer, et proposera des options permettant de supprimer facilement des captures d’écrans ou des photos floues.

Enfin, Google propose un outil qui calcule le temps qu’il vous faudra avant d’atteindre le plafond gratuit.