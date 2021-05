Google Photos : le stockage illimité prendra fin ce 1er juin

Comme annoncé en novembre 2020, la firme de Mountain View cessera de proposer du stockage illimité pour vos photos sauvegardées sur Google Photos.

15 Go offerts

Jusqu’à présent, Google ne prenait pas en compte le poids des photos “haute qualité” dans le calcul du stockage disponible sur votre compte. Autrement dit, seules les photos de plus de 16 MP étaient prises en compte et réduisaient votre espace de stockage.

Mais tout cela changera dès le 1er juin. En effet, à cette date, Google n’offrira plus que 15 Go de stockage gratuit. Une fois ce quota dépassé, il faudra passer à la caisse.

Heureusement, toutes les photos sauvegardées avant le 1er juin 2021 ne compteront pas dans cette limite des 15 Go gratuits. Elles continueront d’être sauvegardées sans frais.

C’est pourquoi il est impératif d’uploader vos photos et vidéos avant le 1er juin.

Ensuite, tout le monde bénéficiera de ses 15 Go gratuits. Mais il faudra décompter les documents présents sur Drive et les pièces jointes de Gmail.

Concernant la sauvegarde de votre photothèque, les règles concernant les clichés de plus de 16 MP continuent de s’appliquer. Si vous en possédez beaucoup, votre stockage diminuera, et ce même avant la date du 1er juin.

Pour profiter du service sans se soucier du stockage, il faudra donc payer. À noter que si vous dépassez votre quota de stockage, vous ne pourrez plus importer de nouveaux fichiers ni de nouvelles images dans Google Drive; vous ne pourrez plus sauvegarder de photos ni de vidéos dans Google Photos et vous risquez de ne plus pouvoir envoyer ni recevoir des e-mails dans Gmail.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter cette FAQ publiée par l’entreprise.