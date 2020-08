Google Photos lance la synchronisation automatique depuis un boitier Canon

Si vous possedez un abonnement Google One, et un boitier Canon récent, il est désormais possible de sauvegarder automatiquement vos photos sur le service cloud de Google.

En effet, plus besoin de connecter votre boitier en USB, ou de retirer la carte SD pour synchroniser vos clichés. Grâce à cette nouvelle intégration entre les deux entreprises, la sauvegarde est automatique.

Pour en profiter, il vous faut impérativement un abonnement Google One, bien que la firme de Mountain View offre le premier mois gratuit aux utilisateurs d’un appareil Canon. Ensuite, il vous faut un appareil photo Canon capable de se connecter en ligne.

Voici la liste complète :

EOS R5

EOS R6

EOS R

EOS Ra

EOS RP

EOS 5D Mark IV

EOS 6D Mark II

EOS 6D

EOS 90D

EOS 80D

EOS 70D

EOS 77D

EOS 760D

EOS 850D

EOS 250D

EOS 800D

EOS 200D

EOS 750D

EOS 2000D

EOS 1300D

EOS 4000D

EOS M5

EOS M6 Mark II

EOS M6

EOS M50

EOS M200

EOS M100

Il vous faudra ensuite installer l’application Image.Canon, disponible sur Android et iOS, et vous connecter à votre compte Google Photos. Vos photos seront alors sauvegardées dans le cloud, dans le format d’origine, sans perte de qualité.