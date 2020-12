Google Photos dépasse les 5 milliards de téléchargements sur le Play Store

Le service de stockage de photo de la firme de Mountain View décroche un nouveau record sur Android.

Lancé en 2015, le service aura donc mis un peu plus de 5 ans pour dépasser les 5 milliards de téléchargements sur le Play Store. À titre de comparaison, Google Keep a récemment dépassé le milliard de téléchargements dans sa version Android.

Évidemment, Google prend en compte dans son calcul la présence de l’application par défaut sur presque tous les smartphones Android. Mais cela reste néanmoins impressionnant.

À noter qu’à partir du 1er juin 2021, le service deviendra en partie payant. À cette date, Google n’offrira plus que 15 Go de stockage gratuit. Une fois ce quota dépassé, il faudra passer à la caisse. Google se veut néanmoins rassurant : toutes les photos sauvegardées avant le 1er juin 2021 ne compteront pas dans cette limite des 15 Go gratuits, et resteront donc sur le service sans frais. De plus, l’entreprise préviendra les utilisateurs si l’espace de stockage venait à manquer, et proposera des options permettant de supprimer facilement des captures d’écrans ou des photos floues.