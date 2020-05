Google passe au mode sombre

Le moteur de recherche n’était pas encore passé au mode sombre, plus doux pour les yeux. C’est désormais chose faite sur iOS et Android, grâce à une mise à jour de l’application officielle.

Comme souvent, ce genre de nouveauté met du temps à se déployer, d’autant que le service est utilisé quotidiennement par des millions de personnes. Si l’option n’est pas encore disponible chez vous, pas de panique, il suffit de prendre votre mal en patience quelques jours de plus.

Pour les chanceux qui y ont déjà accès, il suffit de mettre à jour l’application via l’App Store ou le Google Play Store. Ensuite, inutile d’aller fouiller dans les réglages, l’application détectera automatiquement si votre smartphone a basculé ou non sur le mode sombre et activera l’interface qui correspond (du moins si vous utilisez Android 10 ou iOS 13).

Dans le cas contraire, il sera possible de l’activer manuellement, ou de le désactiver complètement si ce n’est pas votre tasse de thé.

Avec cette mise à jour, Google rejoint donc Instagram, Chrome, Facebook, WhatsApp, Messenger, la suite Office ou encore Twitter, du côté obscur de la force.