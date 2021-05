Google ouvre son premier magasin physique à New York

La firme de Mountain View a choisi le quartier de Chelsea pour son premier Google Store permanent.

Un modèle calqué sur l’Apple Store

Sans surprise, Google proposera l’ensemble de ses produits dans cette toute nouvelle boutique. Dont les smartphones Pixel, les produits connectés Nest, les bracelets Fitbit (que Google a racheté) et les ordinateurs Pixelbooks.

“Nous aurons des experts sur place pour aider les visiteurs à tirer le meilleur parti de leur appareil, comme résoudre un problème, réparer un écran Pixel fissuré ou aider à l'installation”, explique l’entreprise sur son blog. “Que vous soyez un utilisateur Pixel de longue date, que vous soyez curieux de connaître nos écrans Nest ou que vous souhaitiez participer à l'un des ateliers pratiques que nous proposons tout au long de l'année, notre équipe sera en mesure de vous fournir une aide spécifique et personnalisée selon vos besoins.”

Le choix de New York

Google explique également pourquoi son choix s’est porté sur New York pour cette première boutique. “Google est présent à New York depuis 20 ans et nous considérons le magasin comme une extension naturelle de notre engagement de longue date envers la ville”, déclare la firme.

En effet, le magasin situé à Chelsea fait partir du campus situé à proximité et qui accueille plus de 11 000 employés de Google. Il ouvrira ses portes cet été, avec des mesures sanitaires renforcées.