Google ne proposera pas de poisson d’avril cette année

La firme de Mountain View est connue pour ses poissons d’avril très élaborés. Mais l’actuelle pandémie de Covid-19 change quelque peu la donne.

Selon Business Insider, Google aurait donc mis en pause ses projets de poissons d’avril, par respect pour toutes les victimes du Covid-19.

“En temps normal, les poissons d’avril sont une tradition de Google et un moment pour célébrer ce qui fait de nous une entreprise non conventionnelle. Cette année, nous allons prendre congé de cette tradition par respect pour tous ceux qui luttent contre la pandémie de Covid-19. Notre objectif en ce moment est d'être utile aux gens, alors gardons les blagues pour le mois d’avril 2021, qui sera sans aucun doute beaucoup plus joyeux que celui de cette année”, peut-on lire dans un email envoyé en interne.

Google n’était pas une petite entreprise, il n’est pas impossible qu’un poisson d’avril préparé en secret par une petite équipe ne soit pas connu des dirigeants. C’est pourquoi ce même email interne, rédigé par Lorraine Twohill, cheffe du département marketing, insiste sur ce point : “Nous avons déjà stoppé nos idées principales, mais nous nous rendons compte qu’il peut y avoir de plus petits projets que nous ne connaissons pas au sein d’autres équipes. Veuillez discuter de ces efforts et assurez-vous que vos équipes mettent fin aux blagues qu'elles ont planifiées - en interne ou en externe."

Parmi les poissons d’avril de Google les plus célèbres, citons notamment le lancement d’une application qui “nettoie les écrans de smartphones”; l’intégration du jeu Snake à Google Maps ou une option “animaux” sur Google Traduction. Des petites blagues qui, en cette période, pourraient passer pour des fake news…