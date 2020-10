Google n’améliorera plus vos selfies par défaut

Selon Vinit Modi, product manager chez Google , ces améliorations et autres filtres qu’on ajoute à nos selfies nous renvoient une image transformée qui joue avec notre perception des normes de beautés . “Nous avons cherché à mieux comprendre l’effet des filtres sur le bien-être des gens, en particulier lorsque les filtres sont activés par défaut. Nous avons mené plusieurs études et parlé avec des experts en santé infantile et mentale du monde entier”, explique Modi.

© Google

Afin d’éviter toute comparaison avec un certain “standard de beauté”, Google explique que les options de retouche seront bien présentes sur les Pixel 4a, Pixel 4a 5G et le Pixel 5, mais qu’elles devront être activées manuellement. “Dans une prochaine mise à jour, vous verrez des icônes et des étiquettes descriptives pour les options de retouche de visage. Et si vous choisissez d’utiliser des effets de retouche de visage, vous verrez plus d’informations sur la manière dont chaque paramètre est appliqué et sur les modifications qu’il apporte à votre image”, annonce Vinit Modi.

Dans son article, Google déclare également que 70 pour cent des photos prises sur l’ensemble des appareils Android sont des selfies, et que plus de 24 milliards de photos sauvegardées sur Google Photos sont labelisées “selfies”. “Ce sont les premières des nombreuses mesures que nous prenons pour favoriser le bien-être et faire entendre votre voix dans notre processus de conception”, conclut la firme de Mountain View.