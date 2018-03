Google mise sur les GIF et rachète le portail Tenor

La firme de Mountain View s'offre un accès direct à des millions de GIF animés via Tenor, un des principaux concurrents de Giphy.

La bibliothèque de Tenor, disponible sur Android, iOS et desktop, rejoint donc les milliards de photos proposées sur Google Images. Pour le moteur de recherche, cette acquisition est également un excellent moyen d'assurer la présence de GIF dans des applications comme Gboard, le clavier tactile disponible sur Android et iOS, ou dans Google Messenger et Allo.

"Lorsque nous avons lancé Google Images, nous souhaitions faciliter la recherche de photos et d'images sur internet. Mais à mesure que le web évoluait et que les appareils mobiles changeaient les habitudes de recherche des utilisateurs, la manière dont les gens utilisent Google Images a également changé. La plupart des internautes utilisent maintenant Google Images pour trouver plus d'informations sur un sujet, et pour les aider à communiquer et à s'exprimer. La preuve, nous voyons des millions de recherches de GIF chaque jour. Nous avons continué à faire évoluer Google Images pour répondre à ces deux besoins, et aujourd'hui, nous facilitons la recherche de GIF en acquérant Tenor, une plate-forme GIF pour Android, iOS et ordinateurs. Avec sa bibliothèque de contenu, Tenor présente les meilleurs GIF afin que vous puissiez trouver celui qui correspond à votre humeur", explique l'entreprise sur son blog.

À noter que Tenor conservera son identité et son application dédiée sur chaque plate-forme. Une bonne nouvelle pour Facebook, WhatsApp et Samsung, qui se reposent également sur ce portail pour leurs applications de messageries.