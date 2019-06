Google met une peintre montoise à l'honneur sur sa page d'accueil

Le Google Doodle du jour, ce petit dessin qui célèbre quasi quotidiennement des événements et des personnalités sur la page d'accueil du moteur de recherche, est aujourd'hui consacré à Michaelina Wautier.

C'est "la grande dame du Baroque" que célèbre Google en ce mardi 18 juin. Michaelina Wautier, née en 1604 et décédée en 1689, était une peintre ayant grandi à Mons, il y a trois siècles et demi, avant de déménager à Bruxelles.

Au cours de sa vie, Michaelina Wautier a su se faire un nom face à des peintres comme Rubens, Van Dyck ou Jordaens, des artistes baroques dont les œuvres sont gravées dans la mémoire collective. Au fil des siècles cependant, les tableaux de Wautier furent attribués à des artistes masculins. La renommée de la peintre semblait ne pas pouvoir résister à l'épreuve du temps. Tout récemment, l'œuvre de Wautier a toutefois été redécouverte par l'historienne de l'art Katlijne Van der Stighelen. Un an plus tard, Michaelina Wautier est une nouvelle fois mise à l'honneur.

"Michaelina osait même peindre des hommes nus, ce qui pour une femme à cette époque était plutôt impensable et témoigne d'une grande audace. Elle a peint des œuvres magnifiques, plus de cent ans avant que la gent féminine ne soit admise dans les académies d'art", explique Katlijne Van der Stighelen "Michaelina Wautier était une femme persévérante et de très grand talent. Un modèle pour les femmes de toutes les époques, et certainement pour la nôtre."

Pour Michiel Sallaets, porte-parole de Google , "Michaelina Wautier était une figure anticonformiste qui ne pouvait assurer sa propre promotion. Son nom était quelque peu tombé dans l'oubli. Chez Google, nous sommes donc fiers de contribuer à ce qu'il figure à nouveau parmi ceux des grands artistes baroques."

Après Chantal Akerman l'année dernière, Michaelina Wautier est la deuxième grande dame d'origine belge à être mise à l'honneur au travers d'un Google Doodle spécial. Il sera visible en Belgique, au Luxembourg, en Islande et en Croatie. Et pour plus d'informations, Google archive les Doodle par ici.