Google met fin à YouTube Gaming

C’est la confusion entourant l’application YouTube Gaming qui a signé son arrêt de mot. La raison de l’existence d’une application indépendante de plus à télécharger n’a jamais été expliquée, et entre la version classique de YouTube ou le concurrent Twitch, propriété d’Amazon, YouTube Gaming faisait doublon. Résultat, parmi les 200 millions d’utilisateurs qui regardent du contenu gaming au quotidien sur la plateforme, la plupart n’avaient jamais téléchargé l’application dédiée.

Pour autant, Google n’abandonne pas les jeux vidéo, loin de là. La grande majorité des fonctionnalités de l’application YouTube Gaming sont désormais disponibles au sein du YouTube “classique”. Dans la barre latérale, sous votre bibliothèque et vos abonnements, vous retrouverez les “autres contenus YouTube”, à savoir les vidéos en direct, les films à acheter ou à louer, et la section jeux vidéo.

Qu’à cela ne tienne. L’entreprise reconnaît son erreur et profite de la fermeture de l’application pour améliorer la section gaming désormais intégrée à YouTube. Parmi les nouveautés, on soulignera la création de pages uniques pour chaque jeu, reprenant les meilleurs vidéos et live streams, ainsi que des liens vers d’autres jeux du même développeur ou éditeur. Pour y jeter un coup d’oeil, direction youtube.com/gaming.