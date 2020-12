Google met fin à son service Cloud Print

Le cimetière des services Google continue de s’agrandir. Nouvelle victime : Cloud Print.

Comme son nom le laisse deviner, Cloud Print était un service d’impression à distance. Google avait officialisé son arrêt fin 2019. Le service tirera donc sa révérence à la fin de cette année 2020.

Comme l’explique la firme de Mountain View, “à compter du 1er janvier 2021, Google Cloud Print ne sera plus disponible. Il ne sera plus possible d'imprimer des documents via Google Cloud Print, quel que soit le système d'exploitation utilisé.”

Logique, pour un service lancé il y a 10 ans, mais n’ayant jamais quitté la phase de bêta. Direction donc le cimetière Google, un endroit virtuel, mais qui a droit à deux sites dédiés : Killed by Google (avec pas moins de 223 entrées), et The Google Cemetery qui en recense 166.

Heureusement, il existe encore des alternatives pour imprimer à distance. Parmi les plus populaires, citons Mobility Print, PrinterShare, Directprint.io ou encore ezeep.

Mais le plus simple est encore d’acquérir une imprimante qui propose cette option. De nos jours, nombreuses sont les imprimantes qui permettent à la fois d’imprimer sans fil (via AirPrint, notamment) et sans fil.