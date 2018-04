Google met à jour Gmail et lui offre un nouveau look

Le service email de Google va connaître plusieurs changements dans les semaines à venir. Notamment un mode hors ligne, une fonction snooze pour retarder un email, et une toute nouvelle interface.

Quelques heures après que Google ait annoncé les changements à venir aux propriétaires d'un compte GSuite (Gmail, Docs, Drive et Agenda pour les entreprises), le site Android Authority a pu se procurer quelques captures d'écran dévoilant le nouveau design du service sur ordinateur.

Le look n'évolue pas de manière radicale, mais devient plus rond, plus en phase avec le look "material design" mis en place par Google sur de nombreuses apps depuis 2014. Du côté des fonctionnalités, on retrouve donc le mode hors ligne, permettant de profiter de ses mails sans connexion (une fonction qui concernera tous les services de Google d'ici le mois de juin). Mais également une fonction snooze, permettant de retarder la lecture d'un email, et de le faire réapparaître dans sa boîte de réception à la date désirée.