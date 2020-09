Google Meet : la version gratuite bientôt limitée à 60 minutes

Dès le premier octobre, l’application de visioconférence Google Meet sera limitée pour tous les utilisateurs gratuits. En effet, les conférences ne pourront pas durer plus de 60 minutes.

Après avoir intégré Meet à Gmail et annoncé la gratuité du service en avril dernier, Google fait marche arrière. Si le coronavirus continue de frapper partout dans le monde, la firme de Mountain View sait que le confinement n’est plus d’actualité, et qu’il n’y a donc plus aucune raison d’offrir gratuitement tous les avantages de Meet.

Concernant le retour d’une version gratuite illimitée, Google annonce au site The Verge que ce n’est pas d’actualité : “Nous n’avons rien à communiquer concernant les modifications apportées à la promotion et les fonctionnalités avancées expirant. Si cela change, nous ne manquerons pas de vous le faire savoir.”