Google Maps vous indique si votre transport en commun est bondé

Le service de cartographie de Google étend une fonctionnalité lancée en 2019, mais limitée à une poignée de territoires.

Gardez vos distances

“Alors que les gens retournent aux transports en commun, la sécurité reste une priorité.. C'est pourquoi nous élargissons nos prédictions d’encombrement dans les transports en commun à plus de 10 000 agences de transport dans 100 pays”, explique la firme de Mountain View. “Vous saurez donc si votre ligne est susceptible d'avoir beaucoup de sièges libres, d’atteindre sa pleine capacité ou de se situer quelque part entre les deux.”

Pour établir ces prédictions, Google se base sur une intelligence artificielle, ainsi que sur les contributions des voyageurs. En effet, chaque utilisateur pourra, s’il le souhaite, indiquer l’état de son trajet : vide, plus ou moins rempli, etc.

Plus de précision dans certaines villes

Google va même plus loin dans quelques villes, comme New York ou Sidney, où il sera possible de connaître une estimation du nombre de voyageurs par wagon. Selon l’entreprise, la fonctionnalité devrait s’étendre par la suite à d’autres villes, du moins si les services de transports collaborent avec Google.

Enfin, le géant du web précise que toutes les données récoltées sont confidentielles: “Nous appliquons une technologie d’anonymisation de classe mondiale et des techniques de confidentialité différentielles aux données de l’historique de localisation pour nous assurer que vos données restent sécurisées et privées.”

Vous pouvez donc utiliser cette fonctionnalité, et y participer pour l’améliorer, sans trop vous inquiéter d’être suivi à la trace.