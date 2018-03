Google Maps s'ouvre aux jeux en réalité augmentée

Le service de cartographie de Google propose désormais aux développeurs un moyen simple de créer des jeux en réalité augmentée, en y intégrant les cartes, afin de créer plus facilement le nouveau Pokemon Go.

Les jeux en réalité augmentée ont semble-t-il toujours la cote en ce moment. Après le succès de Pokemon Go, qui permettait de chasser des monstres virtuels dans la rue, d'autres licences devraient arriver dans les prochains mois (Ghostbusters, The Walking Dead, Jurassic Park, Harry Potter...). Outre leur fonctionnement, quasi semblable, ces jeux ont un autre point commun : ils utilisent tous les cartes de Google Maps.

D'où l'idée de proposer un API (Application Programming Interface, ou interface de programmation), facilitant l'intégration du service dans de nouveaux jeux. Les créateurs auront désormais accès aux données de Google Maps en temps réel, mais également à un programme de développement pour Unity, un moteur graphique très utilisé notamment dans le développement de jeux pour smartphones. Enfin, l'API permettra de créer des expériences de jeux autour de lieux et monuments réels. Google collaborera avec les développeurs, en les aidant à trouver "des endroits appropriés, uniques et fun partout dans le monde".

La prochaine vague de jeux en réalité augmentée pourra donc transformer votre quartier en village médiéval, ou en cité futuriste, pour une expérience de jeu toujours plus immersive. Et avec le nombre hallucinant de données que possède Google (hôtels, fontaines, etc.), les possibilités sont quasi infinies.