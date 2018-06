Google Maps pourrait s’inspirer de Waze pour signaler les radars et les accidents

Le site Android Police a une fois de plus été fouiner dans l’APK (paquet contenant les fichiers de l’application) de la version Android de Google Maps. Et tout porte à croire que la version 9.79.2 du service de cartographie de Google s’inspirera fortement de Waze.

Il faut dire que Waze, qui fut racheté par Google en 2013, a largement dépassé Google Maps et qu’il était donc plus que temps de rafraîchir Maps, qui a vu le jour il y a 14 ans. Pour ce faire, les équipes auraient décidé d’intégrer trois nouveautés qui séduisent les utilisateurs. À savoir l’intégration de trois types d’alertes : les accidents, les radars fixes, et les contrôles de police/radars mobiles.

À la manière de Waze, Google Maps permettrait aux utilisateurs de rejoindre la communauté des conducteurs en indiquant le moindre incident/contrôle/radar et ainsi en faire profiter tous les autres automobilistes ou motards. Une pratique légale en Belgique, mais pas en France, où ces indications sont regroupées sous l’appellation " zone de danger ".

Si Google publie l’application telle quelle, ces alertes pourraient être accompagnées d’un nouveau design plus épuré, ainsi que de nouvelles fonctionnalités présentées à la conférence Google I/O, comme la recommandation de restaurants, d’hôtels, ou d’événements proches de l’utilisateur.