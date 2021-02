Google Maps : le mode sombre est enfin disponible

Le mode sombre du service de cartographie de la firme de Mountain View fait enfin son arrivée sur Android.

Dans un article publié son son blog, Google annonce que le mode sombre est enfin disponible pour les utilisateurs Android. “Ces jours-ci, nous éprouvons tous un peu de fatigue face à nos écrans. Le thème sombre de Google Maps s'étendant bientôt à tous les utilisateurs d'Android dans le monde, vous pourrez ainsi donner à vos yeux une pause bien méritée et économiser sur la batterie.”

La fonctionnalité avait été téasée en 2018, dans une version bêta. L’option avait ensuite été confirmée par Google en 2019. Mais depuis, plus rien, si ce n’est quelques tests plus ou moins confidentiels. Désormais, le déploiement est en cours, et les utilisateurs sur Android pourront bientôt en bénéficier.

Pour activer le mode, il suffira de :

Ouvrir l'application Google Maps

Cliquer sur votre avatar situé dans le coin supérieur droit de l’écran

Aller dans Paramètres

Puis dans Thèmes

Et appuyer ensuite sur Thème sombre

Si vous ne voyez pas encore l’option, un peu de patience. La mise à jour se fait côté serveur et ne passera donc pas par le Play Store.

