Google Maps : le mode sombre est disponible sur iOS, voici comment l’activer

Après l’avoir annoncé en août dernier, Google propose enfin le mode sombre sur Google Maps aux utilisateurs d’iOS. Voici la marche à suivre.

Google prend son temps

On l’aura attendu, ce mode sombre, sur une application qui le méritait d’autant plus lorsqu’elle est utilisée de nuit, sur la route. Après de longs mois d’attente, la mise à jour est enfin là, et l’option s’active en quelques clics.

Pour cela, il suffit de lancer l’application, puis de cliquer sur votre photo de profil, située dans le coin supérieur droit de l’écran.