Google Maps indique les stations de recharge pour les véhicules électriques

Les 2200 bornes de recharges installées dans le pays sont répertoriées par l’application de navigation de Google.

Il vous suffit d’entrer les termes “bornes de recharge électrique” dans la barre de recherche pour trouver les stations les plus proches. Google recense entre autres les stations Tesla et indique également le nombre de ports disponibles, la vitesse de recharge et le type de ports présents. Pour le moment, cette nouveauté ne concerne que les versions iOS et Android de l’application. Les données apparaîtront très prochainement sur la version web.

Mais ce n’est pas la seule nouveauté introduite par les équipes en charge de Google Maps. L’application permet également de partager votre position avec vos contacts. Il vous suffit de vous rendre dans le menu de l’application et de choisir l’option “Partage de position”. Vous pouvez choisir la durée de ce partage (entre 15 minutes et trois jours) et sélectionner le ou les contacts qui pourront voir votre position sur la carte. Pratique lors d’un rendez-vous ou d’une soirée, afin de tout le monde soit au courant de l’heure d’arrivée des invités. Enfin, il est également possible de partager la progression lors d’un trajet. Vos contacts connaîtront alors votre position géographique, l’état de votre batterie de smartphone et votre heure d’arrivée prévue.