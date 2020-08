Google Maps fait son retour sur l’Apple Watch et s’améliore sur CarPlay

La firme de Mountain View met à jour son service de cartographie avec deux nouveautés que les utilisateurs d’iOS apprécieront tout particulièrement.

À commencer par le retour de l’application Google Maps pour Apple Watch, qui avait disparu de l’App Store en 2017. L’application, qui sera disponible dans les prochaines semaines, permet notamment de “rester connecté et consulter les informations essentielles en un coup d'œil”, selon Google.

“Obtenez rapidement des heures d'arrivée estimées et des itinéraires étape par étape vers les destinations que vous avez enregistrées, comme Domicile ou Travail, et d'autres raccourcis que vous avez désignés dans l'application. Pour toutes les autres destinations, vous pouvez commencer à naviguer à partir de votre téléphone et reprendre là où vous vous êtes arrêté sur votre montre”, explique l’entreprise sur son blog.

L’autre nouveauté concerne CarPlay, le système embarqué d’Apple. Si Google Maps y était présent, tout comme Waze, TomTom et une poignée d’autres applications GPS, la nouvelle mise à jour prend en charge le mode “Dashboard”.

Ce mode, introduit avec iOS 13, permet de visualiser sur un même écran la carte du trajet, les indications de parcours et de contrôler la musique ou toute autre application compatible avec CarPlay. Un mode qui depuis iOS 13.4 est également ouvert aux développeurs tiers, comme Google, qui a donc décidé de s’y adapter.

“Dans le tableau de bord CarPlay, vous pouvez désormais changer ou mettre en pause des chansons de votre application multimédia préférée, revenir en arrière ou avancer rapidement dans des podcasts ou des livres audio, ou consulter rapidement les rendez-vous du calendrier sans jamais quitter la navigation détaillée dans Google Maps. Les informations sont affichées dans une vue en écran partagé afin que vous puissiez obtenir les informations dont vous avez besoin tout en restant concentré sur la route”, détaille Google.

La mise à jour de Google Maps sur iOS (et donc CarPlay) sera disponible dans le courant de la semaine.