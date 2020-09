Google Maps et de nouveau disponible sur Apple Watch

La version watchOS de l’application de navigation de Google avait disparu de l’App Store en 2017.

Selon Google, cette nouvelle version, d’ores et déjà disponible sur l’App Store (de l’iPhone et de l’Apple Watch), permet de “rester connecté et consulter les informations essentielles en un coup d'œil.”

“Obtenez rapidement des heures d'arrivée estimées et des itinéraires étape par étape vers les destinations que vous avez enregistrées, comme Domicile ou Travail, et d'autres raccourcis que vous avez désignés dans l'application. Pour toutes les autres destinations, vous pouvez commencer à naviguer à partir de votre téléphone et reprendre là où vous vous êtes arrêté sur votre montre”, expliquait l’entreprise sur son blog, lors de l’annonce du retour de la version Apple Watch.

À noter que la dernière phrase a son importance. Il sera en effet impossible d’entrer une destination directement depuis la montre. Mais la version watchOS prendra malgré tout en charge de nombreuses options, comme les trajets en voiture, vélo, à pied ou en transports en commun; ainsi que les itinéraires alternatifs.

Enfin, Google Maps sur Apple Watch n’affichera pas de carte(contrairement à Apple Maps), mais bien une liste de directions, qui s’enchaînent au fur et à mesure du trajet. Chaque direction utilisera le retour haptique de la montre pour prévenir l’utilisateur.