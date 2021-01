Google Maps déploie de nouvelles améliorations visuelles

Selon la firme de Mountain View, ces améliorations apportent “encore plus de détails et de granularité à la carte, ce qui permet de mieux comprendre à quoi ressemble une zone.”

Des cartes plus détaillées

Les zones de nature sont désormais plus facilement identifiables, grâce à l’ajout de couleurs qui permettent de différencier chaque zone. “Explorer un lieu vous donne un aperçu de ses caractéristiques naturelles, de sorte que vous pouvez facilement distinguer les plages et les déserts bronzés et arides des lacs bleus, des rivières, des océans et des ravins”, explique Sujoy Banerjee, product manager de Google Maps.