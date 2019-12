Google Maps couvre désormais 98% des zones habitées de la terre

Le service de cartographie de la firme de Mountain View ne cesse de s'agrandir.

Selon un article publié par CNET, Google a récolté depuis la création de Google Earth en 2001 plus de 93 millions de kilomètres carrés d'imageries satellites, de quoi couvrir 98% des parties habitées du globe.

Mais ces chiffres fous ne s'arrêtent pas là. Le service, utilisé par plus d'un milliard d'utilisateurs par mois, est l'un des plus populaires de Google. De quoi proposer aux annonceurs des publicités de plus en plus ciblées et localisées, ce qui représente une majorité des 140 milliards de dollars de revenus publicitaires récoltés chaque année par l'entreprise.