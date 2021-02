Google Maps : aux États-Unis, il est désormais possible de payer son parking depuis l’application

“Aujourd'hui, nous avons de nouveaux outils en collaboration avec Google Pay pour vous aider à être plus productif lorsque vous êtes en déplacement”, annonce la firme de Mountain View, “la possibilité de payer le stationnement dans la rue et les titres de transport en commun directement depuis Google Maps , sans jamais sortir votre portefeuille.”

Si l’option est pratique en tout temps, elle l’est particulièrement en cette période de pandémie, où il est plus judicieux d’éviter de toucher trop de surface, surtout dans l’espace public. "Ces temps-ci, les gens se désinfectent plus les mains et évitent autant que possible de toucher les surfaces publiques. Grâce à une intégration avec les fournisseurs de solutions de stationnement Passport et ParkMobile, vous pouvez désormais payer facilement votre stationnement directement dans l’app Maps, et éviter de toucher le parcmètre.”

Une fois à l’approche de votre destination, l’application affichera l’option “Pay for Parking” et il ne vous restera plus qu’à entrer le numéro du parcmètre et d’indiquer votre durée de stationnement désirée. Google Maps permet également de payer un titre de transport, en partenariats avec 80 agences à travers le monde. Malheureusement, aucune liste des pays concernés n’a été dévoilée pour l’instant.

Quant à l’option de parking, elle est disponible sur Android et dans plus de 400 villes américaines. Si Google précise qu’une version iOS est en chantier, aucun mot pour l’instant sur une éventuelle disponibilité en Europe.