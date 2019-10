Google livre désormais par drones dans une petite ville américaine

Wing, filiale d'Alphabet (Google), est devenue cette semaine la première société à livrer par drones aux Etats-Unis, dans la petite ville de Christiansburg, qui avait été choisie pour ce premier test américain grandeur nature.

Que peuvent se faire livrer les 22.000 habitants de cette bourgade rurale de Virginie, sur la côte Est? Des produits via FedEx, des médicaments vendus par la pharmacie Walgreens et des chocolats et autres friandises d'un commerce local.

Wing, qui opère déjà dans deux villes australiennes et à Helsinki, en Finlande, a annoncé dans un communiqué que les premières livraisons avaient été effectuées vendredi après-midi à Christiansburg, "ouvrant la voie au service de livraison par drones le plus sophistiqué du pays".

Une famille a commandé à la pharmacie, via l'application Wing, un médicament et des dragées contre la toux, du paracétamol, des mouchoirs et des bouteilles d'eau, selon la compagnie.

Un monsieur âgé a commandé un cadeau d'anniversaire pour sa femme. Le drone a assuré le "dernier mile" d'une livraison FedEx, pour laquelle le couple avait auparavant accepté l'option de distribution aérienne.

Les drones jaunes et blancs sont chargés de leurs paquets dans un centre local appelé "nid", où les employés de Wing peuvent placer jusqu'à 1,3 kg de produits, livrables dans un rayon de 10 km.

Ils ne se posent pas dans le jardin des clients; ils s'immobilisent à bonne hauteur et font descendre leur cargaison par un filin.

De multiples entreprises veulent lancer des services similaires, notamment Amazon, UPS et Uber Eats. Mais c'est Wing qui avait obtenu le première licence de l'agence fédérale de l'aviation (FAA) américaine, qui autorise les pilotes de Wing à contrôler de multiples drones en même temps.