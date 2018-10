Google lève le voile sur Project Stream, une nouvelle plateforme de streaming pour jouer directement sur Google Chrome

À cette occasion, Google s’est associé à Ubisoft, donc le nouveau jeu Assassin’s Creed Odyssey a été sélectionné pour la première phase de test.

On le sait, le futur du jeu vidéo passera par le streaming et Google compte bien avoir son mot à dire. D’où cette nouvelle plateforme qui sera testée dans les prochains jours par une poignée d’Américains âgés de plus de 17 ans. Pour s’assurer que le jeu tourne correctement, la firme de Mountain View conseille une connexion de 25 mégabits par seconde, soit la même vitesse recommandée par Netflix lors de la diffusion de contenu en Ultra HD. À titre de comparaison Blade et son PC dans le cloud baptisé Shadow ne réclame “que” 15 mégabits par secondes.

Si les tests sont concluants (pas ou peu de latence, pas de pertes au niveau des graphismes), Google étendra son Project Stream à d’autres joueurs, qui n’auront qu’à télécharger un simple plug-in Chrome pour débuter leur partie. Sur le blog officiel de Google, on peut lire : “L'idée de streamer un contenu graphique aussi riche qui nécessite des interactions presque immédiates entre la manette de jeu et l'action à l'écran représente un certain nombre de défis. Lorsqu'ils streament une série ou un film, les consommateurs tolèrent facilement quelques secondes de chargement au début, mais streamer des jeux de grande qualité demande une latence mesurée en millisecondes sans dégradation graphique. Pour ce test, nous allons repousser les limites avec une des applications les plus exigeantes pour le streaming, une grosse production de jeu vidéo.” Et Google s’est donné les moyens, en recrutant notamment Phil Harisson (ancien de Sony et Microsoft), Greg Canessa (créateur du Xbox Live Arcade) ou encore Richard Marks (créateur du PlayStation Move et PlayStation VR). Bref, la guerre du streaming ne fait que commencer.