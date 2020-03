Google : le nombre de recherches concernant le Coronavirus explose

Le moteur de recherche de Google est un excellent moyen de connaitre les préoccupations des Belges. Depuis le 28 février dernier, le Covid-19 a logiquement pris la place de la météo à la tête des recherches les plus effectuées dans le pays.

Voici donc, selon Google, la liste des 15 questions les plus posées par les Belges depuis le 18 mars :

combien de cas de coronavirus en belgique comment savoir si on a le coronavirus comment faire des masques contre le coronavirus combien de morts coronavirus coronavirus comment il se transmet pourquoi le nom coronavirus combien de jour pour guérir du coronavirus combien de temp dure la maladie du coronavirus quel est le radical de coronavirus quels sont les footballeurs qui ont le coronavirus comment puis je me faire dépister du coronavirus combien de temps survivent les grise et corona coronavirus survie quel produit pour tuer le coronavirus quand les écoles ouvrent du coronavirus coronavirus mes symptomes combien de jours

Grâce à Google Trends, il est également possible d’aller plus loin dans ces tendances. Cette page reprend l’ensemble des informations sur les recherches effectuées ces dernières semaines. On y constate notamment l'intérêt pour les masques buccaux, le lavage des mains ou le gel hydroalcoolique depuis le 28 février.