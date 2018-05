Google lance YouTube Music et rebaptise YouTube Red en YouTube Premium

De l'autre YouTube Music, soit la même offre que YouTube Premium (pas de publicités, téléchargements et lecture en arrière-plan), mais uniquement sur les clips vidéo. Le reste de YouTube continuera de proposer de la publicité. Tout comme sur Spotify ou Apple Music, YouTube Music proposera des recommandations, et des stations personnalisées. À terme, YouTube Music devrait remplacer Google Play Music.

Deux ans après le lancement de YouTube Red, qui se voulait être un concurrent de Spotify et d'Apple Music avec de la musique sans publicité, mais également des séries originales (comme le récent Cobra Kai, reboot de la saga Karate Kid), Google revoit ses plans et proposera dans les semaines qui viennent deux produits.

Tout comme YouTube Red, YouTube Music coûtera 9,99 dollars par mois. Tandis que Youtube Premium coûtera 11,99 dollars, soit deux dollars de plus pour profiter de contenus originaux et de l'absence de publicité sur l'ensemble des vidéos de la plateforme, musicales ou non. L'offre est un poil compliquée, et il sera intéressant de savoir comment Google communiquera à ce sujet.

YouTube Music sera disponible dès mardi aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Mexique et en Corée du Sud. Dans les prochaines semaines, l'offre arrivera en Italie, France, Finlande et un tas d'autres pays. Aucune info pour l'instant concernant la Belgique.