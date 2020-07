Google lance son service de stockage Google One sur iPhone avec une app dédiée

L’application permettra aux utilisateurs iOS de profiter de la sauvegarde des photos, vidéos, contacts et calendriers, et de retrouver toutes les infos et données au même endroit.

Deux ans après la sauvegarde automatique des données sur Android, Google propose la même solution sur iPhone. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui préfèrent les services cloud de la firme de Mountain View, plutôt que l’iCloud d’Apple.

Pour accompagner la sortie de cette nouvelle application, Google offre 15 Go de stockage gratuit. Une fois cette capacité dépassée, il faudra évidemment passer à la caisse. Google propose 6 forfaits :

100 Go pour 1,99 euro par mois

200 Go pour 2,99 euros par mois

2 To pour 9,99 euros par mois

10 To pour 49,99 euros par mois

20 To pour 99,99 euros par mois

30 To pour 149,99 euros par mois

À titre de comparaison, Apple propose un forfait gratuit de 5 Go, et 3 forfaits payants :