Google lance son propre VPN et l’inclut dans l’offre Google One

La firme de Mountain View propose désormais son VPN (réseaux privés virtuels ou virtual private network). Mais pour en bénéficier, il faudra passer à la caisse.

En effet, le VPN, qui vous permettra de sécuriser vos données en ligne, n’est proposé que dans l’offre 2 TB du service de stockage Google One, facturée 9,99 euros par mois, ou 99,99 euros par an.

Le VPN, rejoint donc les autres services inclus dans l’offre One, à savoir un stockage commun pour Drive, Gmail et Google Photos; la sauvegarde de tous vos contenus; la prise en charge de la haute résolution sur Google Photos; et une sécurité avancée pour la protection de vos données.

Actuellement, le VPN n’est disponible qu’aux États-Unis, et uniquement sur Android. Mais Google annonce déjà des versions iOS, Windows et Mac, et une disponibilité dans plusieurs autres pays “dans les mois à venir”.

Quant à la sécurité de vos données, Google explique que “la connexion VPN ne sera jamais utilisée par Google pour suivre, consigner ou vendre les données liées à votre activité de navigation.” L’entreprise a d’ailleurs détaillé le fonctionnement de son VPN à cette adresse afin d’être la plus transparente possible.