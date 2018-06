Google lance son application dédiée pour les podcasts

Quatorze ans après leur création, Google propose enfin une application dédiée aux podcasts. Fini les écoutes dans Google Play Music.

Et sans surprise, l’application gratuite a été baptisée Google Podcasts. Elle est disponible dès à présent sur le Google Play Store et permet d’écouter plus de deux millions de podcasts. Avec son interface épurée, l’application ne révolutionne pas grand-chose, mais offre malgré tout quelques petites fonctionnalités bienvenues.

Ainsi, il sera possible de débuter un podcast sur votre smartphone et le poursuivre sur un autre appareil Android. Google Assistant peut également être mis à contribution puisqu’il est désormais possible de lui demander de lancer un épisode. À terme, Google espère muscler l’app en y intégrant notamment des sous-titres automatiques, générés grâce à une intelligence artificielle. Et pourquoi pas une traduction de ces sous-titres, puisque le plus gros du travail aura déjà été effectué. Enfin, Google peut s’appuyer sur son moteur de recherche pour proposer une recherche plus poussée et promet de mettre en avant des émissions plus diverses.