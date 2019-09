Tout comme l'abonnement d'Apple, les jeux et les applications sont garantis sans publicités ni microtransactions , une bonne chose pour les parents qui souhaitent éviter des factures mirobolantes après avoir laissé jouer les plus petits sur des jeux mobiles à la limite de l'arnaque. L'abonnement Play Pass peut être partagé avec cinq membres d'une même famille.

Mais à la différence d'Apple Arcade, qui offre 100 jeux inédits (du moins sur mobile) pour 4,99 euros par mois, le Google Play Pass voit plus large . L'abonnement, disponible sur PC, smartphone et tablette ne se contente pas d'offrir des jeux, mais propose également des applications, le tout pour le même prix, soit 4,99 dollars par mois (l'abonnement n'est disponible qu'aux États-Unis à l'heure actuelle).

La firme de Mountain View annonce, six jours après le lancement d'Apple Arcade, son abonnement mobile comprenant plus de 350 jeux et applications.

Google lance Play Pass, sa réponse à Apple Arcade - © Google

Mais les similitudes s'arrêtent là, car le catalogue de Google, bien que plus important, fait pâle figure face à celui d'Apple. Alors que la marque à la pomme a signé de nombreuses exclusivités et propose des jeux inédits et très réussis (Oceanhorn 2, What the Golf, Sayonara Wild Hearts, Rayman Mini, Card of Darkness, Hot Lava, etc), Google se contente d'offrir des jeux déjà sortis sur de nombreuses plateformes.

On y retrouve malgré tout d’ excellents jeux, comme Monument Valley 2, Thimbleweed Park, Limbo ou Stardew Valley (qui sont tous à essayer), mais les joueurs n'y trouveront aucune exclusivité pour l'instant. Google est certainement conscient de la relative faiblesse de son catalogue et propose l'abonnement à seulement 1,99 dollar par mois pendant un an. Quant aux développeurs, ils seront rémunérés selon le temps d'utilisation et/ou le nombre de lancements de leur application.