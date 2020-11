Google lance Infinite Bad Guy, un générateur de reprises du titre de Billie Eilish

Le titre culte de Billie Eilish fait l’objet d’une expérience de la part de YouTube et Google Creative Lab.

Le principe de Infinite Bad Guy est simple : proposer, à l’infini, des reprises du morceau Bad Guy, et les enchaîner comme s’il ne s’agissait que d’une seule et même vidéo. Pour y parvenir, les développeurs ont misé sur du machine learning (apprentissage automatique) afin de combiner au mieux les milliers de clips disponibles.

“L'apprentissage automatique garde toutes ces reprises sur le même rythme et vous permet de passer d'une vidéo à l'autre de manière transparente”, explique la foire aux questions du site. “Chaque vidéo est unique et regarder chaque combinaison prendrait au moins 1,46 x 10 ^ 100 ans, ce qui est plus long que la durée de vie de l'univers.”