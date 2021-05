Google : l’authentification à deux facteurs sera activée par défaut

Plus de protection par défaut, c’est ce qu’annonce Google. Une bonne nouvelle pour tous les distraits.

Une sécurité supplémentaire

Pour rappel, l’authentification à deux facteurs est une protection supplémentaire lors d’une connexion, qui passe le plus souvent par l’envoi d’un SMS. Des sites et applications comme Google, Facebook, Twitter, Outlook, Instagram ou WhatsApp offrent tous cette configuration.

Lorsque l’authentification à deux facteurs (abrégé en 2FA en anglais) est activée, le mot de passe n’est plus suffisant pour se connecter, même s’il demeure indispensable. Il est accompagné d’une deuxième étape, à savoir un SMS envoyé au numéro de téléphone que vous avez préalablement lié à votre compte. Entrez le code reçu et vous voilà connecté. Certains services utilisent une application pour valider le code. C’est notamment le cas de Google, qui vérifie chaque connexion via son application mobile officielle. Mais le fonctionnement reste le même.

Un déploiement progressif

Mark Risher, directeur de la sécurité chez Google, annonce donc que cette option pratique sera activée par défaut. Si vous avez déjà activé le 2FA, Google vous demandera de vérifier à nouveau votre identité via votre téléphone. Pour les autres, il faudra configurer l’option.

“L'utilisation de leur appareil mobile pour se connecter offre aux utilisateurs une expérience d'authentification plus sûre et plus sécurisée que les mots de passe seuls”, explique Risher.

D’ici là, et en attendant la fin des mots de passe comme l’espère la firme de Mountain View, vous pouvez vous rendre sur la page Check-Up Sécurité de Google, afin de savoir si cette validation en deux étapes est activée sur votre compte.

“Un jour, nous espérons que les mots de passe volés seront une chose du passé, car les mots de passe seront également une chose du passé”, conclut Mark Fisher.