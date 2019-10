Google introduit le Nest Hub et Nest Mini en Belgique

Quant au Google Nest Mini, il s'agit d'une nouvelle déclinaison du Google Home Mini, lancé en 2017.

Google Nest Mini est plus intelligent et plus rapide que l'original. Google Nest Mini est la nouvelle génération conçue à partir de zéro et muni d’un tout nouveau matériel, y compris d’une puce dédiée à l’apprentissage automatique dont la capacité de traitement peut aller jusqu’à 1 TeraOPS. Avec des basses 40 % plus puissantes que celles de Google Home Mini d’origine, Nest Mini produit un son plus riche et plus naturel et vous permet d’entendre plus de détails en restant fidèle aux choix de l’artiste.