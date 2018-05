Google I/O : Voici les 5 annonces à retenir

Google débutait hier soir trois jours de conférences à destination des développeurs. L'entreprise a présenté une multitude de nouveaux projets et de nouvelles fonctionnalités. Voici les cinq annonces les plus importantes.

Android P

La nouvelle grosse mise à jour de l'OS de Google abandonne sa navigation à trois boutons et opte pour une seule mini-barre qu'il faudra désormais glisser vers le haut pour accéder aux modes multitâches (coucou l'iPhone X). En glissant de manière plus prononcé, Android P dévoile l'intégralité des applications installées, tout en réservant la rangée du haut pour des applications choisies par l'intelligence artificielle de Google, qui pense savoir quelle application vous allez ouvrir par la suite.

Au-delà de ce changement de navigation et d'un look plus épuré, Android P fait également la part belle à la détox numérique. Google appelle ça le "Digital Weelbeeing", soit le bien-être numérique, une multitude d'informations sur l'utilisation de votre téléphone. Combien de temps vous passez sur votre smartphone ? Combien de temps passez-vous dans une application ? Combien de fois avez-vous déverrouillé votre téléphone ? Autant d'informations qui serviront à conscientiser les utilisateurs. Et pour les plus accros, Google a également mis en place des contrôles, permettant de limiter l'utilisation du téléphone ou d'une application dans le temps. Enfin, avant d'aller dormir, Android P peut passer automatiquement en mode noir et blanc, afin de limiter les dégâts causés par les écrans sur notre sommeil et dissuader les utilisateurs de continuer d'utiliser leur smartphone quelques minutes avant de s'endormir.

Android P est disponible dès à présent pour les développeurs (uniquement sur quelques modèles de smartphones) et sera disponible pour tous les utilisateurs dès cet été.

Smart Compose

L'intelligence artificielle était vraiment au coeur de cette présentation. La preuve une fois de plus avec Smart Compose, une nouvelle fonctionnalité intégrée à Gmail. L'idée est simple : composer un mail le plus rapidement possible, en laissant l'intelligence artificielle écrire à votre place. Évidemment, l'utilisateur garde le contrôle de son message, mais l'intelligence artificielle peut proposer des suites de phrases qui collent parfaitement au ton et au sujet du message. C'est en quelque sorte l'évolution logique des suggestions que l'on trouve déjà sur les claviers de smartphones. Smart Compose reconnaît le prénom de votre destinataire, et peut donc vous proposer de la saluer en début de mail. Il peut également se baser sur l'intitulé de votre mail (resto, rendez-vous, etc.) et proposer des heures selon les disponibilités de votre propre agenda.

Smart Compose arrivera dans les prochaines semaines sur Gmail. Mais la fonction sera peut-être limitée à l'anglais dans un premier temps.

Google Duplex

Sans doute la démo la plus bluffante de toute la conférence. Le CEO Sundar Pichai explique que de nombreux commerces et restaurants n'utilisent toujours pas de système de réservation en ligne. Ce qui peut leur faire perdre des clients et effrayer tous ceux qui détestent téléphoner. La solution, vous l'aurez deviné, vient une fois de plus de l'intelligence artificielle, couplé à la nouvelle version de Google Assistant et ses nouvelles voix plus naturelles. Il suffit simplement de demander à Google Assistant de prendre rendez-vous dans un salon de coiffure par exemple, et l'assistant se charge de tout. Sans la moindre intervention humaine, l'assistant appelle le commerce en question et demande un rendez-vous, avant de revenir vers vous pour vous confirmer la date et l'heure.

Google Duplex doit encore être peaufiné. Mais à terme, cela pourrait révolutionner la prise de rendez-vous ou de réservations.

Google News

Devinez qui est en charge de la curation de cette nouvelle version de Google News ? Si vous ne répondez pas "l'intelligence artificielle", c'est que vous n'avez pas lu le début de cet article. Google utilise l'intelligence artificielle pour analyser à tout moment tout le contenu publié sur internet et organiser tous ces articles, vidéos et autres contenus dans ce que Google appelle des "storylines", soit des scénarios".

L'idée de cette nouvelle version de Google News est également de faire sortir l'utilisateur de sa bulle dans laquelle il peut être enfermé sans le savoir. Ainsi, l'intelligence artificielle proposera des articles qui pourraient intéresser l'utilisateur, mais pour lesquels il n'avait pas spécialement marqué d'intérêt jusqu'à présent. Évidemment, sous ce beau discours, se cache une traque aux fake news et autres théories complotistes. Selon Google, en multipliant les points de vue sur un sujet, l'utilisateur sera mieux équipé pour se faire sa propre opinion.

Google Maps

Rien de révolutionnaire pour le service de cartographie de Google, mais deux nouvelles fonctionnalités bienvenues. À commencer par l'onglet "Pour vous", qui vous permettra de retrouver vos restaurants et commerces préférés, tout en suggérant de nouveaux endroits selon vos goûts. Il sera également possible d'ajouter des amis afin de faire une liste de restaurants dans laquelle choisir.

Quant à la fonction GPS de Google Maps, elle gagne un mode en réalité augmentée, qui place d'énormes flèches sur votre parcours. Google combine la technologie Street View à l'intelligence artificielle et vous guide de manière ludique. Il est même possible de pointer la caméra vers des buildings et en apprendre plus sur eux, grâce à la technologie Google Lens.

Voilà pour un petit tour des nombreuses annonces faites sur scènes hier soir. Pour les plus curieux, vous trouverez ci-dessous un montage réalisé par le site The Verge, et qui reprend l'essentiel des infos plus d'autres qu'on n'a pas abordés (Google Lens, la voix de John Legend en tant qu'assistant virtuel, Google Photo qui colorise des photos en noir et blanc, etc.).

Google I/O se poursuit jusqu'à vendredi soir.