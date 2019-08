Google Fit surveille désormais également le sommeil

Google Fit a annoncé que l'application Google Fit pouvait désormais offrir une meilleure vision du sommeil.

Depuis 2014, Google Fit aide les utilisateurs à surveiller leur activité physique quotidienne, à atteindre leurs objectifs de fitness et à vivre plus sainement à travers des outils intégrés développés en collaboration avec l'American Heart Association. L'application surveille également désormais leur sommeil.

Auparavant, il fallait connecter des applications tierces pour surveiller le sommeil quotidien. À présent, avec Google Fit, l'utilisateur découvrira ses habitudes de sommeil dans un laps de temps donné et non simplement des rapports quotidiens de sommeil. L'utilisateur peut aussi revisiter son historique via l'application.

Google Fit dispose maintenant d'un mode nuit afin de ménager la vue de l'utilisateur et la batterie de l'appareil.

Les deux fonctionnalités seront disponibles sur Android et iPhone dans les prochains jours.